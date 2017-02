REGGIO EMILIA. LA BLOGGER FEDERICA PRATI SUL TEMA SICUREZZA “GIUSTIZIA PER FEDERICA E LEGGI PIU’ SEVERE”

La blogger Federica Prati esprime su facebook le sue considerazioni sull’emergenza sicurezza a Reggio. Una situazione particolarmente sentita nella nostra città dopo la morte di Federica Tavernelli rimasta uccisa domenica pomeriggio sulle strade attorno Rubiera. Un incidente causato da un georgiano pregiudicato che era stato espulso dall’Italia che guidava un’auto alla velocità di 100 km/h.

“Ho visto utilizzare la solita retorica senza analizzare il problema a livello generale”. La recrudescenza della criminalità secondo Federica Prati deve essere contrastata con normative severe e realmente applicate, altrimenti il meritorio e quotidiano operato delle forze dell’ordine viene vanificato.

“Occorrono più controlli nelle abitazioni, posti di blocco, leggi certe anche a garanzia degli stranieri che vogliono costruirsi una vita normale”. Federica Prati sottolinea che il processo di integrazione non si realizza a parole, bensì trasformando Reggio in una città diversa dalle altre. “L’integrazione deve essere un modello di comunità, non un business per pochi o uno strumento di propaganda da sbattere in faccia agli avversari politici”.

Salvatore Occhiuto