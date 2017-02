REGGIO EMILIA. LA GIORNATA DEL RICORDO DEVE ESSERE ONORATA DA TUTTI GLI ITALIANI

Sarebbe opportuno che la memoria fosse condivisa. Forse il sentimento patrio dovrebbe appartenere ad ognuno di noi. Tuttavia la storia è un incontrovertibile assunto che si può commentare ma non negare.

La Giornata del Ricordo è una festa che tutti gli italiani devono onorare perchè istituita in onore di connazionali trucidati in quanto tali. Come disse il mio Presidente, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi promotore della ricorrenza nel 2004, ebbero solamente una colpa, ossia essere italiani.

Pertanto la Giornata del Ricordo non è l’ennesimo terreno di confronto vetero-ideologico tra destra e sinistra, bensì un momento di raccoglimento nei confronti di nostri fratelli e sorelle che subirono un vero e proprio genocidio. Sono loro le vittime di un’immane tragedia che venne oscurata per decenni. Tutto il resto diventa secondario. “Le guerre vanno e vengono, la gloria dei miei soldati resta eterna”. Questa frase di Tupac Re degli Incas racchiude il significato di un evento storico rimosso dalla memoria collettiva.

Salvatore Occhiuto