REGGIO EMILIA. LA MORTE DI GIAMPAOLO SONCINI RE DEI BARMAN

Era stato soprannominato il barista gentiluomo e il re dei barman. Dopo una lunga malattia, è morto a 48 anni Giampaolo Soncini, una persona molto conosciuta nella nostra città. Storico fondatore del Caffè Europa, aveva avviato all’attività anche altri esercizi pubblici come il Kaffè di Via Fornaciari, il Pietra Nera in Via Emilia San Pietro, il Deseo di Via Panciroli.

Una passione iniziata da giovane dietro il bancone del bar di famiglia l’Excelsior di Via Emilia Santo Stefano. Poi la breve esperienza al rinomato Caffè Zanarini di Bologna e il ritorno a Reggio con l’apertura del Caffè Europa. Un bar divenuto un luogo di riferimento di tutta la comunità reggiana.

Salvatore Occhiuto