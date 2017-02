REGGIO EMILIA. LE DISPOSIZIONI DEL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE DI DOMENICA

All’interno dell’area interessata dal provvedimento, il tessuto urbano di Reggio Emilia, è consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti assi di attraversamento, che manterranno la normale transitabilità.

Strada statale 9–Via Emilia – Direttrice Parma-Modena (via Fratelli Cervi, tratto compreso tra Gianbattista Vico e l’imbocco con la Tangenziale Nord – Strada Tangenziale Nord – Via Pasteur);

Strada statale 63 – Del Cerreto (direttrice Castelnuovo Monti): via Hiroshima – via Chopin – via Inghilterra – via Martiri della Bettola (tratto compreso tra via Inghilterra e via della Repubblica) .

Strada statale 467 – Direttrice Reggio Emilia – Scandiano: via Vertoiba, via dell’Aeronautica, via del partigiano, via Martiri di Cervarolo (tratto compreso tra via del Partigiano e via Enrico Fermi);

Strada provinciale 28 – via Gorizia (Direttrice Cavriago): via Teggi – via Gorizia (tratto compreso da via Alessandro Volta alla rotatoria dell’acquedotto con via Inghilterra – via Chopin);

Tangenziale Sud-Est (da via Inghilterra a via Pasteur) e via Bocconi: viale Fornaciari – viale Salvarani – viale Piacentini – viale monsignor Cocconcelli.

Salvatore Occhiuto