REGGIO EMILIA. LE MINACCE DI AQ 16 ALLA DESTRA REGGIANA “NE HANNO AMMAZZATI TROPPO POCHI”

La Giornata del Ricordo ha purtroppo rinverdito a Reggio l’annosa confrontazione tra destra e sinistra. Minacce esplicite di Aq 16, il centro sociale di Viale Fratelli Manfredi, che ha organizzato la contromanifestazione. Lo striscione alla testa del corteo sintetizzava in maniera perfetta lo spirito dell’iniziativa “Stop all’invasione delle destre, Reggio è antifascista”.

Per le frange dell’estrema sinistra cittadina le foibe sono un falso olocausto italiano che la destra sfrutta per riorganizzarsi. “Ne dovevano ammazzare di più così ora non ci troveremmo in questa situazione”. Queste le parole dell’oratore di Piazza del Monte. Aq 16 promette addirittura di bonificare la città dal nuovo rigurgito fascista che comprende tutti coloro che non sono allineati al loro modo di pensare.

Salvatore Occhiuto