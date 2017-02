Lo scippatore in bicicletta colpisce ancora. Si tratta probabilmente di un uomo giovane, snello, atletico. Le testimonianze raccolte confermerebbero tale identikit. Due anziane derubate in Viale Risorgimento e Via Medaglie d’Oro. Salgono a 12 i colpi finora compiuti dal malvivente seriale. La Questura sollecita i cittadini a comunicare immediatamente gli scippi affinchè si possa intervenire sul momento.

Salvatore Occhiuto