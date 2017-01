REGGIO EMILIA. MANZOTTI (FdI-AN) “L’ACCOGLIENZA NON DIVENTI SFRUTTAMENTO DEI MIGRANTI”

“L’accoglienza non diventi sfruttamento”. Così Giuseppe Manzotti, Responsabile dei problemi della sicurezza nel Coordinamento Provinciale di FdI-An interviene sulla situazione intorno alla cooperativa “Dimora d’Abramo” che da anni è impegnata sul fronte sociale. Un’attività di solidarietà che non deve in alcun modo avere vincoli di rendicontazione.

“Sosteniamo la proposta di legge taglia business che chiede che si inserisca un obbligo di rendicontazione affinchè si conosca lo stato finanziario di tali enti o strutture”. Per Manzotti sarebbe opportuno che l’amministrazione locale procedesse ad un’operazione di trasparenza nell’ambito della gestione delle pratiche solidali.

Salvatore Occhiuto