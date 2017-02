REGGIO EMILIA. MANZOTTI (FdI-AN) “TOTALE SOLIDARIETA’ AD EMILIA GARUTI”

Riceviamo e pubblichiamo

Esprimiamo solidarietà alla studentessa Emilia Garuti per gli attacchi ricevuti dal “collettivo” ma soprattutto, senza entrare nel merito degli episodi di Bologna, quanto accaduto suscita alcuni spunti di riflessione.

Innanzitutto assistiamo nuovamente a episodi incresciosi che coinvolgono in generale il diritto allo studio dei ragazzi che, oltre a subire delle politiche ministeriali di dubbia efficacia, si vede minato da comportamenti inaccettabili che attaccano addirittura la dignità della persona. E qui la politica deve intervenire con decisione per contrastare tutto ciò, senza badare a spese. Perché l’istruzione e la cultura dei cittadini sono un investimento sicuro sulla nazione, e su un investimento sicuro bisogna spendersi senza scrupoli.

Solidarietà a lei per l’aver avuto il coraggio di metterci la faccia in una simile questione, gesto che influirà sulla sua serenità nel prosieguo degli studi ma che deve essere da esempio per tutti: non bisogna avere paura di condannare apertamente certi atteggiamenti, certi episodi e certe persone, non bisogna cadere in uno dei peccati più grossi per le nuove generazioni: l’indifferenza.

Ma l’attacco ricevuto da Emilia contiene un passaggio che risulta particolarmente odioso: viene additata e strumentalizzata la sua militanza ad un partito politico, pur essendo lei intervenuta come studentessa. Stiamo diventando un paese dove una giovane ragazza che ha deciso di prendere parte attivamente alla politica dovrebbe quasi vergognarsi per quest’ultimo aspetto. E questo sentimento di diffidenza verso chi milita in un partito non è esclusivo di quel collettivo, anzi.

Purtroppo i giovani oggi pagano per l’attività a volte discutibile di altri prima di loro, mentre è proprio dai giovani e dalle persone preparate e competenti che nonostante tutto scelgono di partecipare attivamente alla vita politica del proprio paese che dovrebbe ripartire un vero rinnovamento tanto necessario quanto urgente. E, pur essendo di opposti schieramenti, la buona politica è ciò di cui ha disperatamente bisogno questo paese indipendentemente dalle proprie posizioni.

Giuseppe Manzotti Coordinamento provinciale FdI-An Reggio Emilia