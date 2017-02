REGGIO EMILIA. MARIA ASSUNTA SPADONI. LA SUA MISSIONE IL SOCIALE

Maria Assunta Spadoni è uno dei protagonisti della scena politica reggiana. Segretario Provinciale del Movimento Femminile Udc, Vice Sindaco e Assessore al Welfare del Comune di Viano (2009-2014), capolista Ncd-Udc alle elezioni regionali del 23 novembre 2014, conduttrice del programma “Pianeta donna” tramesso sulle frequenze di Radio-Tv Luna Scandiano.

Un approfondimento domenicale dove sono trattati gli argomenti più svariati della nostra società. Un contenitore informativo giunto alla sua terza edizione grazie all’elevato gradimento riscontrato in termini di ascolti. Perchè la missione di Maria Assunta è da sempre il sociale. “La civiltà di una società si nota da ciò che viene fatto per bambini e anziani”. Questa frase di Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano tedesco, esponente e vittima della resistenza contro il nazismo, rappresenta il leit-motiv dell’azione politica di Assunta.

Una politica intesa come servizio nei confronti della comunità. Una politica espletata con competenza, trasparenza, coscienza. Una politica che traduca in atti concreti le molteplici istanze che pervengono dal complesso e variegato tessuto sociale. Durante il suo incarico di amministratore locale Assunta si è impegnata a favore delle donne, degli esodati, degli anziani. Ha deliberato provvedimenti che hanno migliorato la vita delle persone. L’installazione del gps sui mezzi di soccorso, la modifica del sistema di riscossione dei tributi, gli assegni maternità e gli sgravi fiscali per le famiglie, la riduzione dei canoni di locazione in relazione ai parametri ise dimostrano l’incontrovertibile valore della sua azione politica. La salvaguardia della famiglia costituisce un dovere inderogabile sancito dalla costituzione poichè statuisce il principio del benessere collettivo. Una società che annovera famiglie malate diventa una società malata.

Anche l’ambiente costituisce per Assunta un interesse primario. Occorre una pianificazione territoriale che promuova l’innovazione progettuale a livello infrastrutturale e risolva le problematiche correlate alle gravi situazioni di dissesto idrogeologico. Le specificità delle nostre risorse devono essere riconosciute e tutelate nel quadro dell’odierna realtà globale.

Salvatore Occhiuto