Arrestato dai carabinieri di Scandiano un operaio 45enne denunciato dalla moglie una casalinga 50enne per violenze seriali. Minacce, offese, sberle, spesso davanti ai figli, culminate in un pestaggio che ha provocato gravi lesioni alla donna ricoverata in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Un’assurda gelosia che aveva trasformato l’esistenza della coppia in una vita infernale.

Salvatore Occhiuto