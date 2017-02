REGGIO EMILIA. MELATO (LEGA NORD) “FIACCOLATA NEI QUARTIERI A RISCHIO”

Riceviamo e pubblichiamo

La nostra pazienza è finita e anche quella di tanti cittadini: non è accettabile che le persone non escano più di casa dopo una certa ora, o addirittura non possano frequentare determinate zone della città. Ormai ogni giorno è un bollettino di guerra con scippi, furti, rapine, aggressioni con protagonisti sempre cittadini immigrati e le vittime cittadini reggiani.

Sabato 25 febbraio faremo una fiaccolata (Piazzale Marconi, Viale 4 novembre, Mirabello, Rosta Nuova) per chiedere al Sindaco Vecchi e all’Assessore Maramotti di intervenire al più presto con misure incisive e drastiche per fermare queste azioni di cui ormai si sta perdendo il conto. Cittadini, commercianti, imprese sono sempre più vessati da furti e rapine e tutto questo sta diventando un costo ulteriore oltre le normali tasse.

Dopo il presidio nel parcheggio dell’ospedale ho ricevuto tantissimi messaggi da cittadini reggiani a continuare in questa battaglia per la sicurezza della nostra città. Vediamo se chi ci governa si sveglia dal proprio torpore. Anzichè spendere tempo a pensare ad altre manifestazioni inutili a Reggio Emilia, è necessario che la nostra giunta pensi a come risolvere questo problema annoso e che angoscia i reggiani. Non è accettabile che le persone non escano più di casa dopo una certa ora o addirittura che non possano frequentare determinate zone della città, tutto questo deve finire. La gente è stanca di tutto quello che subisce e vede ogni giorno. E’ ora che facciamo sentire la nostra voce, per questo è ora che Reggio Emilia si mobiliti.

Matteo Melato Commissario Provinciale Lega Nord