REGGIO EMILIA. MENINGITE SOSPESE LE VACCINAZIONI A PAGAMENTO

L’ingiustificata psicosi meningite scoppiata nella nostra città ha costretto l’Ausl di Reggio Emilia a sospendere le vaccinazioni a pagamento nella fascia di età tra i 2 e i 12 anni. La lista di attesa è completa fino al febbraio 2018, nonostante non esista alcuna emergenza meningite.

Nessuna variazione invece per le vaccinazioni previste dal normale calendario sanitario. Vaccinazioni gratuite e su chiamata del servizio sanitario locale o del pediatra di famiglia. Ancora una volta si ribadisce che i casi isolati riscontrati nella nostra regione non appartengono al tipo che ha purtroppo causato vittime in Toscana.

Salvatore Occhiuto