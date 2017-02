REGGIO EMILIA. MONICA IOTTI “IL FASCINO DEL RICEVERE” SAN VALENTINO

Per la seconda stagione la fashion designer reggiana Monica Iotti cura il suo spazio “Il Fascino del Ricevere” nella trasmissione “Trend” in onda ogni martedì sera alle 22,05 su Trc Modena canale dtt 15. Trend un programma condotto da Gianna Calanchi e Federica Galli che approfondisce le tendenze della società. Un segmento dove la stilista di fama internazionale ci illustrerà i segreti del galateo, il cosiddetto “bon ton”.

Nell’ultima puntata il tema era la serata di San Valentino. Una serata in cui stupire il partner con gli effetti speciali. Un ambiente ovattato espressione del puro romanticismo che deve ricreare un’atmosfera da “Mille e una notte”. Uno scenario dolce e sensuale che sarà contornato da cuscini, profumi, candele, luci soffuse. Colore dominante il rosso naturalmente.

Aperitivo con i cosiddetti bicchieri flute che saranno eccezionalmente collocati sulla tavola in quanto si pasteggerà a champagne. Piatti a forma di cuore per degustare pasti leggeri e veloci. Una serata che non prevede un regalo ma il tipico dono d’amore accompagnato dai valentini, biglietti d’amore, nascosti tra i piatti. Abbigliamento consigliato un abito di seta abbinato ad un collo di pelliccia, sandali e borsa di colore nero, un perfetto maquillage dalle mani, ai piedi, al viso, allo smalto.

Salvatore Occhiuto