REGGIO EMILIA. NASCE CENTRISTI PER L’EUROPA. ROBERTINO UGOLOTTI CI RACCONTA L’ASSEMBLEA DI FONDAZIONE A ROMA

Nella giornata di ieri a Roma, presso il Teatro Quirino, si è svolta l’assemblea di fondazione dei “Centristi per l’Europa”, il nuovo soggetto politico lanciato dall’ex Presidente della Camera dei Deputati e Presidente dell’Internazionale di Centro Pier Ferdinando Casini, dal Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti e dall’ex Ministro l’On. Gianpiero D’Alia.

Tra i partecipanti all’evento c’era anche il reggiano Robertino Ugolotti, Capogruppo della Lista civica “Progetto per Castelnovo”, storico esponente dell’Udc nella nostra provincia. Ecco le sue considerazioni: “Nasce Centristi per l’Europa ennesima sfida contro corrente, oggi tutti vogliono uscire dall’Europa e magari dall’Euro. Nostro impegno e quello di avere una Europa diversa ma più forte. Un Movimento che si rivolge ai giovani e ad aggregare quelle forze responsabili per evitare una deriva populista, ridare voce ai cittadini attraverso le preferenze. Non un piccolo Partito ma una grande aggregazione. Impresa difficile ma insieme una sfida avvincente”.

Salvatore Occhiuto