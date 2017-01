REGGIO EMILIA. NIZZOLI (ALLEANZA CIVICA) “LE ANOMALIE DI VIA LUXEMBURG”

La costruzione del nuovo ipermercato Conad al Buco del Signore evidenzia anche alcune anomalie dal punto di vista strutturale. “Via Benedetto Croce è una strada molto stretta”. Una considerazione che Marcello Nizzoli (Alleanza Civica) inserisce nell’annosa questione della congestione del traffico a Reggio.

Una circolazione paradossalmente complicata dalle troppe rotonde esistenti a cui si collega un altro elemento di disturbo, soprattutto per ciclisti e passanti, i cosiddetti semafori a chiamata pedonale. Perchè nella città delle rotonde, delle piste ciclabili, dei pilomat circolare a piedi, in bici, in auto è proprio una corsa ad ostacoli.

Nel progetto del Conad di Via Luxemburg sono previste nel novero delle dotazioni urbanistiche la rotatoria per il Core dell’Arcispedale, la rotonda tra Via Rosa Luxemburg e Via Italo Svevo come rampa di accesso all’ipermercato, il recupero del fabbricato rurale di Via Benedetto Croce, un parcheggio scambiatore da 230 posti. Pertanto i dubbi restano in attesa della realizzazione dell’opera.

Salvatore Occhiuto