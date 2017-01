REGGIO EMILIA. NUOVA PISTA CICLABILE A RIVALTA GRAZIE AD ALLEANZA CIVICA

Sarà costruita una pista ciclabile in Via Ghiarda tra Rivalta e San Rigo. La mozione presentata dalla consigliera comunale Cinzia Rubertelli (Alleanza Civica) è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.

Un collegamento che faciliterà anche l’accesso alla scuola elementare della zona che non è delimitata da marciapiedi e piste ciclabili e consentirà un ulteriore miglioramento della viabilità dopo che la rotonda costruita tra Via Sant’Ambrogio e Via Ghiarda ha eliminato la pericolosità dell’incrocio.

Salvatore Occhiuto