REGGIO EMILIA. ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA LUNEDI’ 13 FEBBRAIO ORE 15,45 SALA DEL TRICOLORE

Ordine del giorno

Interpellanza

p. 15 – Interpellanza del consigliere Dario De Lucia in ordine alla carta d’identità elettronica a Reggio Emilia.

Ordine del giorno ex art. 20

p. 14 – Richiesta di convocazione dei consiglieri Manghi, Cigarini, Morelli, Campioli, Terzi, Cantergiani, Saccardi, Pavarini e De Lucia in ordine alla situazione del Tribunale di Reggio Emilia.

Mozioni

p. 6 – Mozione dei consiglieri Pagliani, Bassi e Caccavo in ordine alla tutela del Parmigiano Reggiano.

p. 12 – Mozione dei consiglieri Incerti, Bertucci e Soragni in ordine ad adeguati controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

p. 7 – Mozione dei consiglieri Paola Soragni, Gianni Bertucci e Silvia Incerti in ordine a sostegno alla città di Aleppo e del popolo siriano.