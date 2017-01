REGGIO EMILIA. ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA LUNEDI’ 23 GENNAIO ORE 15,30 SALA DEL TRICOLORE

Ordine del giorno

Interpellanze

p. 9 – Interpellanza del consigliere Claudio Bassi in ordine all’eliminazione di sosta riservata alla Banca d’Italia dei due stalli ubicati in via Battaglione Toscano.

p. 10 – Interpellanza del consigliere Lanfranco De Franco in ordine alla realizzazione del semaforo a chiamata per non vedenti in via Martiri della Bettola/via Martiri di Soweto.

Proposta di iniziativa popolare

Presidente Caselli

p. 4 – Mozione di iniziativa popolare per l’area di trasformazione ANS2-2b San Pellegrino Ti2-19, via Luxemburg (1^ variante al Poc 2013-2018).

Mozioni

p. 5 – Mozione dei consiglieri Gianni Bertucci, Alessandra Guatteri e Paola Soragni in ordine all’introduzione della tariffa pro-capite nel servizio idrico a Reggio Emilia.

p. 7 – Mozione della consigliera Cinzia Rubertelli in ordine alla realizzazione di una pista ciclabile su via Ghiarda.

p. 6 – Mozione dei consiglieri Cigarini, Franceschini, Capelli, Cantergiani, Terzi in ordine al risparmio energetico negli edifici scolastici.