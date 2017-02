REGGIO EMILIA. ORDINANZA DEL SINDACO CONTRO I BIVACCHI DEI NOMADI

Sarà emessa dal Sindaco Luca Vecchi un’ordinanza contro i bivacchi dei camper dei nomadi in parcheggi e aree di sosta della nostra città. Uno strumento legislativo che consentirà alla polizia municipale di intervenire, assieme altre forze dell’ordine, rimuovendo anche veicoli e strutture mobili nel caso di resistenza.

Una situazione che era degenerata negli ultimi tempi. Segnalazioni erano pervenute dai cittadini su alcuni insediamenti notati nel parcheggio del Foro Boario, in via Fratelli Manfredi, e in altre zone della periferia. Su oltre 3000 nomadi presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, Reggio è la prima provincia per numero di persone (1295) e insediamenti (76).

Salvatore Occhiuto