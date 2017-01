REGGIO EMILIA. PACCHI DI AMIANTO SOTTO IL PONTE DI CALATRAVA

Nella zona di Mancasale, sotto il ponte di Calatrava, sono stati trovati pacchi di amianto. Una vera e propria discarica attorno a Via Vittorio Borghi in direzione Bagnolo. La segnalazione è giunta da alcuni automobilisti che avevano notato dei contenitori in plastica con materiali edili.

Materiali che dovrebbero essere smaltiti con molta precauzione in centri appositi allo scopo di tutelare la saluta pubblica. Qualcuno ha invece pensato di abbandonarli in un luogo fuori dal passaggio abituale di veicoli e persone.

Salvatore Occhiuto