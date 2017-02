REGGIO EMILIA. PROCESSO AEMILIA E DINTORNI. BOTTA E RISPOSTA IN FORZA ITALIA TRA PAGLIANI E CATALIOTTI

Due noti avvocati reggiani. Due importanti esponenti politici. Due rivali dentro Forza Italia. Botta e risposta tra Giuseppe Pagliani e Liborio Cataliotti sui tesserati azzurri durante il periodo del Pdl. Malgrado le rivelazioni dell’intercettazione telefonica della conversazione con il collega Sarzi Amadè, Pagliani controbatte su tutta la linea.

Dopo avere decisamente negato una sua partecipazione all’elaborazione di un dossier sull’attuale Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, Pagliani attacca Cataliotti, ex Coordinatore Provinciale e consigliere comunale e provinciale. “Non c’è stata alcuna invasione cutrese al congresso del Pdl reggiano del 2011. Gli iscritti calabresi erano solamente 150 su un totale di 2500”. Così precisa Pagliani che rincara la dose in direzione di Cataliotti. “Fu lui a portarli”. Una replica diretta alle affermazioni di Cataliotti secondo cui non si procedette ad un’accurata verifica sulle tessere compilate allora.

