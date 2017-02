REGGIO EMILIA. PROCESSO AEMILIA SALVATORE SALERNO “HO PAURA”

Durante l’udienza del Processo Aemilia è stato sentito come teste l’imprenditore Salvatore Salerno. “Ho paura”. Questa la dichiarazione di Salerno che teme fortemente per la sua incolumità personale, oltre che per la famiglia e l’azienda.

Nella deposizione Salerno ha raccontato di un incontro del marzo 2012 con i Sarcone e Giuseppe Pagliani dove si parlò dell’apertura di un nuovo circolo del Pdl nella nostra città e della palese ostilità del mondo dell’informazione nei confronti della comunità cutrese.

Salvatore Occhiuto