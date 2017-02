Ennesima discarica abusiva a Reggio. Un fenomeno molto diffuso nella nostra città che già portato ad analoghe scoperte sotto il Ponte di Calatrava e in Via dei Templari. Stavolta l’area individuata è situata in Viale Ramazzini, tra la ferrovia e le abitazioni, dove sono state rinvenuti metalli, mobili vecchi, rifiuti, plastiche. Vibrante denuncia della Lega Nord che invita l’amministrazione comunale ad intervenire in materia.

Salvatore Occhiuto