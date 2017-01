REGGIO EMILIA. SI MANGIA MENO PANE

Da alcune ricerche di mercato si registra un netto calo -32% in relazione al consumo del pane nella nostra città. Un trend confermato anche a livello nazionale. Un sondaggio della Doxa evidenzia che le persone sono orientate nell’acquisto dei prodotti alimentari dai programmi televisivi e dalla pubblicità.

Spesso tuttavia le informazioni sono contraddittorie e fuorvianti. Ad esempio la pasta non è fatta con la farina di frumento tenero, bensì con le semole di frumento duro. Lo stesso glutine viene ritenuto nocivo alla salute non solamente per i ciliaci. La sua eliminazione non porta beneficio e non agevola l’eventuale perdita di peso. Tanti luoghi comuni da sfatare insistendo sul fatto che il pane costituisce un alimento base della nostra tavola quotidiana.

Salvatore Occhiuto