REGGIO EMILIA. SINDACO VECCHI “MISURE STRAORDINARIE MA INEVITABILI”

“Sono misure straordinarie ma inevitabili”. Questa la dichiarazione del Sindaco di Reggio Luca Vecchi che confida nella collaborazione dei cittadini per fronteggiare questa anomala e perdurante situazione di inquinamento. Ringrazia Seta per la sensibilità dimostrata nell’occasione. L’azienda del trasporto pubblico ha deciso che domenica con un solo biglietto si potrà utilizzare il bus per l’intera giornata.

“Una cappa di smog che grava su tutta la Pianura Padana”. Vecchi insiste sulla necessità di istituire una sorta di coordinamento tra tutte le città della Via Emilia. Auspica che il governo comprenda che occorre una politica di sistema almeno nelle tre principali regioni del Nord Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto.

Salvatore Occhiuto