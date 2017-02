REGGIO EMILIA. SOLAMENTE ACCUSATO DI FURTO E RESISTENZA IL LADRO CHE AVEVA SOTTRATTO LA PISTOLA AD UN POLIZIOTTO

Convalida dello stato di detenzione per il ladro che, durante una rapina in un appartamento di un condominio del quartiere Ospizio, aveva sottratto la pistola d’ordinanza ad un agente della volante intervenuta. Tuttavia finora è accusato solamente di furto aggravato e resistenza a pubblica ufficiale.

Infatti non ci sono gli estremi di legge per il reato di tentato omicidio. La prontezza di riflessi del poliziotto aveva evitato gravi conseguenze. Una decisione che ovviamente scatenerà ulteriori polemiche sulla reale applicazione delle normative vigenti che sembrano non proteggere neppure l’incolumità dei tutori dell’ordine.

Salvatore Occhiuto