REGGIO EMILIA. SPACCATA NOTTURNA ALLA BLACKOUT

Ennesima spaccata notturna a Reggio. Solito copione con sfondamento delle vetrate di entrata a colpi di mazza, ladri a volto coperto con guanti, azione fulminea ripresa dal sistema di videosorveglianza, devastazione dei locali.

Obiettivo la Blackout di Via Zibordi, laterale di Via Brigata Reggio, dove sono stati asportati trapani, utensili elettrici, attrezzi, valigiette di supporto per un valore di oltre 10 mila euro. Materiale di marca pregiata Bosch e Makita. Secondo furto in un anno parimenti al negozio gemello di Modena.

Salvatore Occhiuto