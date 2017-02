Spaccata notturna al centro commerciale “Meridiana” di Via Kennedy. Come in un film d’azione in stile americano asportata e svuotata la cassaforte del negozio di videogame Game Shop. Un bottino di circa 9000 mila euro. Hanno sfondato la vetrata d’ingresso con un auto, percorso in velocità la galleria, centrato l’obiettivo. Un raid di tre soli minuti che ha devastato tuttavia il primo super store di Reggio che venne inaugurato nel lontano aprile 1991.

Salvatore Occhiuto