Stranieri che rapinano minorenni reggiani in due diversi punti della città. Prima sul Lungocrostolo, all’incrocio tra Via Mascagni e Via Catalani. Aggressione ad un giovane che frutta un cellulare e poche decine di euro. Tanta paura, ma nessuna violenza.

Poi in Piazzale Europa un altro ragazzo viene derubato da altri stranieri che si impadroniscono dello smartphone e del portafogli. Entrambi i casi hanno visto i malviventi impuniti grazie all’oscurità della notte.

Salvatore Occhiuto