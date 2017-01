REGGIO EMILIA. SVENTATA SPACCATA NOTTURNA IN VIA CALDERINI

Ennesima spaccata notturna nella nostra città. Questa volta addirittura in pieno centro storico, nell’angolo tra Via Franzoni e la centrale Via Calderini che collegano Piazza San Prospero con Via Emilia San Pietro. Siamo nel cuore di Reggio che alla notte è zona franca di ogni possibile illecito. Da vagabondi, ubriachi, stranieri illegalmente presenti, ladri, violenti.

Tuttavia l’allarme dato dai vicini ha impedito la razzia nel negozio “Arrigo Tessuti”. L’uomo che stava scardinando la saracinesca con un piede di porco è stato disturbato dalla curiosità di una donna che si è affacciata alla finestra di casa, nello stabile che ospita la storica rivendita di materiale tessile. Assieme ai complici si è dileguato nella notte.

Salvatore Occhiuto