REGGIOLO. RAVE PARTY SOSPESO DAI CARABINIERI

Un rave party non autorizzato è stato sospeso dai carabinieri a Reggiolo. Era stato organizzato in un capannone abbandonato. L’operazione condotta dai Carabinieri di Guastalla con l’ausilio della polizia municipale è scattata dopo l’una di notte in base ad una segnalazione anonima.

Nel complesso c’erano oltre 600 giovani provenienti da varie province. Molte persone sono state identificate. Per i promotori dell’evento è stata formulata l’ipotesi delittuosa di manifestazione non autorizzata e occupazione abusiva di edifici.

Salvatore Occhiuto