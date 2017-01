Riccione, al Marano arriva il re delle feste in spiaggia

«Porterò la festa sulla spiaggia dodici mesi l’anno». E’ la sfida di David Cicchella, colui che ha cambiato il divertimento a Gallipoli con il Samsara, facendone un marchio di fabbrica da esportare in Europa in eventi e serate, fino ad aprire un locale gemello a Budva, una delle località più esclusive in Montenegro.

Oggi la nuova sfida di Cicchella si chiama Riccione. «Ormai non ci sono più segreti, ed anche i lavori sono iniziati». Al Beach Cafè, sulla spiaggia del Marano, si vedono operai da alcuni giorni. E dalla prossima stagione la sabbia potrebbe essere nascosta dalla moltitudine di ragazzi che ballano in spiaggia, sulla battigia e in mare con musica, dj, ‘cubiste di mare’ ed effetti speciali.

«Si comincia nel pomeriggio e si va avanti fino al tramonto facendo festa».

E la notte?

«Si riposa».

Quando aprirete?

««L’obiettivo è inaugurare per Pasqua con il nostro format, i beach party. Non cambiamo, l’unica cosa che cambierà sarà il mare, purtroppo».

Apertura anticipata.

«No, è solo l’inizio. L’intenzione è lavorare dodici mesi l’anno. Se ho scelto Riccione è perché offre l’opportunità di destagionalizzare il prodotto. Si può fare festa in spiaggia con tutte le temperature, non solo in estate. Tanto è vero che a Gallipoli abbiamo fatto festa anche per Natale. Ma Gallipoli da questo punto di vista pone delle limitazioni, a Riccione invece ci sono le premesse per allungare ancor più il periodo di apertura».

E in caso di tempo incerto?

«Al momento stiamo allestendo il locale secondo le esigenze, ma vogliamo anche creare un’ampia copertura adatta a permettere eventi con tempo non ottimale».

Perché proprio Riccione?

«Non era nelle nostre previsioni, inizialmente. Poi si sono create le condizioni, e la località offre molte opportunità per continuare a crescere. In bassa stagione qui ci sono molte più possibilità di lavorare. C’è una ricettività importante ed è nostra intenzione fare dei pacchetti ad hoc. Siamo appena arrivati ma abbiamo già contatti con tanti altri locali del posto che ci chiedono di collaborare. Inoltre, anche dal punto di vista dei collegamenti, Riccione è meglio servita rispetto a Gallipoli. Abbiamo già avuto un primo feedback con tanti clienti del Nord che hanno gradito l’idea di un Samsara al Marano. A Gallipoli molti vorrebbero raggiungerci, ma non è così agevole».

Pensa di far decollare il turismo giovane al Marano?

«Forse oggi Riccione non ha lo smalto di un tempo, ed alcuni dicono che ci sia stato un crollo del divertimento. Io credo invece che sia una località con, ancor oggi, un appeal importante. Vedo un grande potenziale». Il Resto del Carlino