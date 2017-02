Riccione. Un asse bipartisan pronto a sgambettare il sindaco Renata Tosi. E i numeri ci sarebbero.

Un asse bipartisan pronto a sgambettare il sindaco Renata Tosi. E i numeri ci sarebbero. Ben 14 consiglieri, il che significa la maggioranza del consiglio comunale. In questo caso, poi, non ci sono accordi sottobanco o arzigogolate strategie politiche.

Tutto è alla luce del sole, come il rischio per la giunta di finire in buca. Unione civica, il cui ruolo in maggioranza rimane ancora indefinito, ha chiesto urgentemente un consiglio comunale sull’aeroporto Fellini. Nell’occasione si dovrebbe parlare anche di turismo (il nuovo soggetto istituzionale Destinazione Romagna) e andrebbero affrontati anche due ordini del giorno presentati dal Gruppo. Uno di questi riguarda il presepe meccanico di Veterani, da salvare in nome del «com’è, dov’è», lasciandolo quindi all’interno dell’arboreto Cicchetti al contrario di quanto vorrebbe fare la giunta Tosi, spostandolo altrove. La richiesta di confronto pubblico nella sede del consiglio da parte dei cinque dell’Unione, di per sé rappresenta un faccia a faccia che potrebbe fare traballare la maggioranza e la giunta sui temi da dibattere. E per chi è all’opposizione si trasforma in un invito a nozze. Nei giorni scorsi il Movimento cinque stelle ha usato parole al miele per quelli di Unione: «Il M5s di Riccione è favorevole alle due richieste avanzate da Unione Civica» con la chiosa sui 5 consiglieri ‘ribelli’. «La richiesta di confronto in consiglio smentisce chi affermava che eravate solo alla ricerca di un posto al sole».

L’occasione si è rivelata troppo ghiotta anche per quelli di Oltre Riccione, il gruppo guidato da Fabio Ubaldi, che ha già chiesto la convocazione della Capigruppo per fissare la data del consiglio. «Condividiamo la necessità di indire un consiglio per discutere di ‘Destinazione Romagna’ e vari ordini del giorno, oltre al tema dell’aeroporto Fellini». Ultimo ad accodarsi nella richiesta di una convocazione a breve termine è il Pd, che vuole confrontarsi con la giunta pubblicamente sul progetto della nuova viabilità prevista con la ‘variantina’ alla statale 16 tra Riccione e Misano, dopo la chiusura della Conferenza dei servizi.

Riassumendo, cresce il pressing per un confronto pubblico, e democratico, durante il quale le posizioni della giunta Tosi potrebbero finire in minoranza. Un rischio che prima o poi l’attuale amministrazione dovrà prendersi visto che in consiglio bisognerà finirci per approvare o meno le pratiche. Il ‘quadripartito’ (Unione, Oltre, M5s e Pd) intanto spinge, pronto a confrontarsi in aula. Il Resto del Carlino