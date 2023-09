Riccione. Cade dalla scala mentre fa lavori di giardinaggio: ferito e trasportato in ospedale

Lavorava nel giardino della sua abitazione l’uomo che questo pomeriggio, in via Rossini a San Lorenzo, Riccione, è caduto da una scala.

L’uomo stava potando un albero. Due le possibili cause dell’incidente: un evento accidentale, forse per un malore, oppure la scala su cui era salito, appoggiata alla pianta, ha ceduto. Successivamente sono intervenuti elisoccorso e i sanitari del 118 per medicare le ferite riportate in seguito alla caduta e poi effettuare il trasporto all’ospedale “Infermi” di Rimini.