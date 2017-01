Riccione. Dal garage le fiamme si propagano fino all’appartamento soprastante

Un incendio improvviso, sviluppatosi in un garage seminterrato a Riccione, ha rischiato di propagarsi anche nell’appartamento soprastante. Le fiamme si sono sprigionate verso le 15, in viale Lugo, per cause ancora in corso di accertamento sviluppando un denso fumo e interessando sia la parte esterna della palazzina che l’abitazione che si trovava sopra la rimessa. Sul posto sono accorse due autobotti dei vigili del fuoco e, il personale del 115, ha lavorato per quasi 2 ore prima di dichiarare il cessato pericolo. In viale Lugo, per permettere ai mezzi di operare, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che ha temporaneamente chiuso la strada. Rimini Today