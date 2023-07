Riccione. Detenuto in comunità evade per bere una birra: il fatto non è grave, il giudice lo assolve

Una birra fresca il gran desiderio che ha spinto un 44enne a lasciare la comunità terapeutica dell’entroterra riccionese in cui si trovava agli arresti domiciliari. È accaduto ieri, quando l’uomo, preso da questa irrefrenabile voglia, è evaso dalla struttura in cerca di birra. Poco dopo è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Riccione che lo hanno arrestato. Questa mattina è stato processato per direttissima, ma in seguito all’udienza, il giudice lo ha assolto affermando la “lieve tenuità del fatto”.