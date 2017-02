Riccione. Oltre 700.000 euro per mettere in sicurezza la scuola di Riccione paese.

Mesa in sicurezza della scuola di Riccione Paese. «La giunta – spiegano dal municipio – ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del secondo ed ultimo stralcio da 722mila euro per la messa in sicurezza della scuola con importanti interventi di miglioramento sismico. si tratta di interventi di miglioramento sismico e non adeguamento complessivo della struttura. Tuttavia si tratterà di un intervento importante che partirà al termine delle lezioni, nei mesi estivi. Questo l’obiettivo se verranno confermati i tempi per la gara d’appalto e l’assegnazione dell’incarico. Nello specifico si procederà con il secondo stralcio «alla realizzazione di interventi di consolidamento statico delle strutture, a partire dalle fondazioni fino al sottotetto, ai controsoffitti, alla pavimentazione. E’ intenzione dell’Amministrazione procedere all’installazione di un ascensore esterno a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche così da rende accessibile anche il primo piano dello stabile dove insistono parte delle aule scolastiche». Nel frattempo «con il primo stralcio si interverrà sugli impianti elettrici e meccanici e verrà installato un nuovo impianto di riscaldamento conforme agli ultimi criteri ecologici, così da favorire il risparmio energetico dell’edificio. I costi dell’intervento saranno coperti in massima parte dal Miur». Il Resto del Carlino