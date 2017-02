Riccione (RN). Gli arresti e le denunce fatte dai Carabinieri nel finesettimana

DALLE ORE 19.00 DEL 04 FEB 2016 ALLE ORE 08.00 ODIERNE, NELLA GIURISDIZIONE DIPENDENTE DEL COMANDO COMPAGNIA DI RICCIONE, NEL CORSO DI SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO FINALIZZATO IN SPECIE AL CONTRASTO DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO, IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, NONCHE’ ALLA PREVENZIONE IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE,MILITARI DIPENDENTI:

a. TRAEVANO IN ARRESTO:

Ø S.A., NATO IN MAROCCO;

Ø O.K. NATO IN MAROCCO;;

PREDETTI IN RIMINI, VIALE MARCONI, VENIVANO NOTATI DA UNA PATTUGLIA DEL NOR MENTRE, CON UN MARTELLO, INFRANGEVANO I VETRI DI AUTOVETTURE IN SOSTA CON LO SCOPO DI ASPORTARE DAL LORO INTERNO DEGLI OGGETTI DI VALORE. CARABINIERI, RIUSCIVANO A BLOCCARLI E RECUPERARE LA REFURTIVA PER UN VALORE DI CIRCA 1.000, COSTITUITA DA OCCHIALI, TELEFONINI E PORTAFOGLI, RESTITUENDOLA AI LEGITTIMI PROIPRIETARI.

b. DEFERIVANO IN STATO DI LIBERTA’:

Ø D.M. NATO IN ROMANIA, POICHE BLOCCATO DOPO CHE LO STESSO SI ERA RESO RESPONSABILE DI UN FURTO ALL’INTERNO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE DI QUESTO CENTRO.

Ø C.A. e Z.S. POICHE’ DURANTE IL CONTROLLO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE VENIVANO TROVATI IN POSSESSO DI UN COLTELLO A SERRA MANICO, POI SOTTOPOSTO A SEQUESTRO.

Ø DUE UTENTI DELLA STRADA POICHE’ SORPRESI ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA, CON CONTESTUALE RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA.

c. SEGNALAVANO ALLA COMPETENTE AUTORITA’ AMMINISTRATIVA:

– TRE ASSUNTORI POICHE’ TROVATI IN POSSESSO DI COMPLESSIVI GR. 6,67 DI “MARIJUANA” (art. 75 D.P.R. 309/90);

d. SANZIONAVANO AMMINISTRATIVAMENTE:

– 8 UTENTI DELLA STRADA PER VIOLAZIONI AL C.D.S., ELEVANDO SANZIONI PER UN TOTALE DI EURO 1.500,00 CIRCA;

e. SOTTOPONEVANO A CONTROLLO:

– 45 AUTO/MOTOVEICOLI;

– 63 INDIVIDUI.

