Riccione. Si muovono le truppe della Tosi Dal ‘salotto’ attacchi all’Unione SI

Si muovono le truppe a difesa del primo cittadino. Non si tratta di consiglieri, membri di partito o segretari. Abbiamo ricevuto una lettera firmata da trenta cittadini. Pochi se si prende come riferimento il numero degli elettori. Significativo se si guarda a chi ha deciso di mettere la faccia per sostenere il sindaco e bacchettare chi l’ha contestata. Tra i firmatari, infatti, ci sono Anna Baleani, del Consorzio Ceccarini, e Alessandro Corazza ex presidente di Confcommercio. Figura anche Monica Fornari, ex titolare del Delfinario di Rimini. C’è persino Wilma Del Bianco, un passato a sinistra. «Siamo cittadini di Riccione, senza tessera né partito – scrivono -, e siamo fortemente preoccupati per gli effetti negativi che potrebbero aversi per l’interruzione di importanti progetti e scelte messe in cantiere dalla nostra amministrazione comunale. Stiamo seguendo con grande preoccupazione le ultime vicende politiche che vedono un gruppo di consiglieri della maggioranza mettere in serie difficoltà il nostro sindaco legittimato da migliaia di cittadini nelle ultime elezioni comunali. Stiamo assistendo, increduli, allo stillicidio di accuse, insinuazioni, allusioni, cui è stata sottoposta in questi mesi da parte, soprattutto, di alcuni esponenti della sua stessa maggioranza. Vogliamo esprimere, pubblicamente, la nostra indignazione per quanto sta accadendo». Non solo: «Ciò accade senza fondate motivazioni politiche, se non riconducibili a prove di forza che rischiamo di creare, con scelte assolutamente irresponsabili, gravi danni alla città. Invitiamo tutti i partiti a farsi promotori di scelte responsabili che vadano nel segno della continuità amministrativa». I restanti firmatari sono: Simona Rastelli, Manuel Mancini Manteiro, Stefano Vezzali, Daniela Malusa, Vincenzo Facciani, Giancarlo Pari, Giuseppina Andruccioli, Andrea Piccioni, Carlo Alberto Piccioni, Alessandro Masini, Laura Lombardo, Simona Failli, Claudia Casadei, Donatella Galeati, Nadia Conti, Lisetta Perrucci, Patrizia Mancinelli, Raffaella Lepri, Maria Grazia Conti, Roberto Falconi, Claudia Bertoni, Andrea Stanzani, Francesco Billittieri, Sergio Remondino, Enzo Bardi, Stefano Beligni. Il Resto del Carlino