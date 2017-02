Riccione. Spa di lusso, maxi saune e cascate Le Terme ripartono dal guru del benessere

Avrà un valore ottantacinque milioni di euro il polo termale di Riccione che verrà lanciato nell’olimpo internazionale del benessere. Entro il 2017 sarà elaborato lo studio di fattibilità del nuovo Polo termale, che avrà un appeal internazionale. Il progetto è affidato a un pool di professionisti del settore, tra cui il guru della wellness industry, Régis Boudon-Doris, fondatore di Be a Business Spa e di Youspa.eu, il primo motore di ricerca che permette di trovare le più ambite spa d’Europa. Imponente l’intervento che per ora, con certezza, interessa circa 44mila metri quadrati. Si tratta di aree dei soci del consorzio, Riccione Terme e Perla Verde. «Su queste superfici sono previsti nuovi investimenti per circa 38milioni di euro per un valore complessivo delle opere finite di circa 80/85 milioni di euro. Riccione, che così diventerà capitale di questo settore, tra spa e centro termale, offrirà un percorso completo all’avanguardia», spiega la presidente di Riccione Terme, Roberta Piccioni. Il nuovo resort del wellness e della salute offrirà a 360 gradi tutto ciò che interessa il benessere con acqua room, megasaune, idromassaggi, cascate, nonché attività fitness, medical spa, isole di benessere e parti ludiche per soggiorni da breve a lungo terminre tutto declinato nell’acqua termale. «Completato entro l’anno lo studio di fattibilità – conferma Roberta Piccioni,– nel 2018 realizzeremo il progetto esecutivo, sicché nel 2019 saremo in grado di chiedere le autorizzazioni. Completato l’iter burocratico e ritirate le concessioni, potremo quindi avviare la costruzione. Abbiamo previsto la costituzione di un comitato, che avrà un invitato permanente, un rappresentante dell’amministrazione comunale, in modo da facilitarne il percorso. Le attività previste possono avere tempistiche di realizzazione differenti fra loro». Come fanno sapere gli imprenditori, l’intervento del Polo del Benessere del futuro è portato avanti dal Consorzio «Riccione Capitale del Benessere Termale», formato in primavera dalla Riccione Terme Spa e dalla Banca Popolare San Felice 1893, proprietaria della colonia Perla Verde e annessa Green House. Le Terme si sono affidate al mago del benessere, Régis Boudon-Doris. Forte dell’incremento di presenze registrate nel 2016 (più 30 %), la Riccione Terme, lunedì dopo due mesi di lavori riaprirà i battenti con diverse novità compreso il Centro benessere e il percorso termale sensoriale con nuovi servizi. Si va dal nuovo reparto di riabilitazione con palestra all’ inserimento del nutrizionista, dal wellness coach a inediti trattamenti benessere. Per i 6 marzo è prevista l’apertura del Reparto di cure inalatorie e sordità rinogena. Il Resto del Carlino