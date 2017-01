Rigopiano è finita! Recuperata l’ultima vittima, 29 morti bilancio finale

E’ finita. Undici sopravvissuti, 29 morti, zero dispersi. La tragica contabilità della strage all’hotel Rigopiano, forse innescata anche dalla mano dell’uomo e dalla sua incuria, è terminata. L’ultimo disperso e’ stato trovato. Cadavere, come tutti gli altri da sabato mattina in poi. Sono quindi 29 le vittime in quel resort travolto da una slavina mercoledi’ di una settimana fa. Non ci sono più dispersi da cercare, le ultime speranze – già molto, molto ridotte – sono cadute intorno a mezzanotte, quando la prefettura di Pescara ha dato notizia del recupero del corpo di un uomo e di una donna.

Degli ultimi corpi che mancavano all’appello. Un comunicato, due righe per dire appunto 29 vittime e 0 dispersi. Una amara contabilità che dopo le prime notizie la mattina di venerdì 20 di importanti segnali di vita e quindi di salvataggi – 4 bambini e la madre di uno di loro e poi, a seguire, quello di altri quattro adulti – che avevano fatto sperare per la sorte degli altri si e’ poi tramutata in un assurda e disperata lotteria per i congiunti dei dispersi. Ogni volta che c’era il recupero di una vittima, dapprima – all’esterno, nei luoghi di raccolta dei parenti, l’angosciante domanda se si trattasse di un uomo o di una donna. E poi, saputo questo particolare, la domanda su chi si trattasse, di quale nome si trattasse di barrare con un segno di penna o con un clic perche’ deceduto. Una lotteria impensabile eppure protrattasi per giorni, per quattro lunghi giorni, mentre intanto andavano avanti gli esami medico-legali sulle salme già recuperate e si svolgevano i primi funerali. La Repubblica.it