Rimini. 24enne tarantino finisce in manette per ricettazione di una Fiat 500L

Sempre ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di M.E., 24/enne, originario di Massafra (Ta). L’uomo durante un servizio di controllo del territorio, è stato fermato in via Coriano, alla guida di una fiammante FIAT 500L risultata rubata, la scorsa domenica al parcheggio del centro commerciale Le Befane ai danni di un turista toscano. Durante il controllo l’arrestato ha anche aggredito i carabinieri, con calci e spinte, al fine di guadagnare la fuga a piedi, ma è stato subito bloccato ed ammanettato senza conseguenze per i militari. Addosso il pregiudicato aveva dei documenti di identificazione falsi nonché chiavi alterate e grimaldelli, sequestrati. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato, nella mattinata odierna, dopo il rito di convalida innanzi all’A.G. è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora al paese di residenza, in attesa del processo fissato in data da definirsi.