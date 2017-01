Rimini. Aggredisce Carabinieri finisce in manette.

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un santarcangiolese, R.N., 48/enne, per resistenza, violenza ed oltraggio a P.U.. L’uomo, verso la mezzanotte di ieri sera, già ubriaco, era entrato presso l’esercizio denominato “Borgo Est Caffè Osteria”, ordinando al banco bevande alcoliche. Al diniego del titolare, notandolo in quelle condizioni, l’uomo ha cominciato ad infastidire i clienti, quindi subito la richiesta d’intervento della pattuglia al 112. Vano è stato il tentativo dei Carabinieri, appena giunti, di riportare alla calma l’esagitato, sorpreso in evidente stato agitazione psicofisica. Accompagnato fuori dal locale il soggetto non esitava ad insultare ad alta voce i militari aggredendoli successivamente con calci e pugni, venendo comunque immobilizzato e tratto in arresto senza conseguenze. Questa mattina durante l’udienza direttissima è stato condannato dal Giudice Monocratico alla pena di mesi quattro, con il beneficio della sospensione della pena.