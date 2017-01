Rimini. Arrestato predone del lungomare.

Imperversava ormai da settimane il malvivente che è stato arrestato stanotte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Rimini. L’uomo, un pregiudicato pugliese classe 1985, stava battendo il lungomare rubando sulle auto in sosta nella zona tra i bagni 60 e 40; numerosissime erano state le denunce per danneggiamento e furto su auto di residenti e turisti tanto che i Carabinieri nelle settimane precedenti avevano messo in atto quasi tutte le sere una serie di attività di controllo in abiti civili che avevano portato però solo ad una diminuzione dei fenomeni. Ma proprio ieri sera, in concomitanza della fiera SIGEP, che ha riempito nuovamente tutte le strutture alberghiere della riviera, l’uomo probabilmente non ha resistito alla ghiotta occasione di fare bottino e, nei pressi di piazza Benedetto Croce, mentre dopo aver rotto il finestrino di due auto era intento a rovistare all’interno, è stato sorpreso dai militari in borghese che lo hanno bloccato immediatamente. Sulla sua persona sono stati rinvenuti oggetti provento di furto oltre ad un cacciavite e ad una torcia. La successiva perquisizione, effettuata presso la struttura alberghiera ove l’uomo era domiciliato, ha permesso di recuperare numerosi oggetti di origine furtiva sui quali i militari stanno tuttora svolgendo accertamenti per addivenire all’identità relativi proprietari.

L’uomo lunedì mattina sarà giudicato con rito direttissimo alle ore 10.