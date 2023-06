Rimini. Attimi di paura a Torre Pedrera: bimbo cade dal secondo piano ma rimane illeso

Un bambino di 6 anni miracolosamente illeso dopo una caduta da un terrazzo al secondo piano. È accaduto a Torre Pedrera, nel residence “Papillon”, dove il bimbo in casa con il padre, è sfuggito al suo controllo arrampicandosi sul balcone in cerca della mamma in quel momento assente.

Il volo fortunatamente dopo circa tre metri è stato arrestato e attutito dal tendone di copertura di un bar sottostante. Tanto spavento per il piccolo che nonostante non abbia riportato ferite e sia stato sempre cosciente è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia di Stato.