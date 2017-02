Rimini: avvocato rapinato del prezioso Bulgari da un uomo in bici

Ieri sera, in via Giovanni XXIII a Rimini, un avvocato riminese dopo essere uscito dallo studio, si è visto avvicinare da un uomo in bicicletta. Questi gli si è affiancato per poi sfilargli dal polso un orologio Bulgari dal valore di almeno 12 mila euro. L’avvocato ha tentato di inseguire il rapinatore, poi si è arreso e ha chiamato la polizia. Il malvivente in bici è riuscito a far perdere le proprie tracce. Al vaglio della polizia le immagini di alcune telecamere di sicurezza della zona. San Marino Rtv