Rimini. Blitz della Guardia Costiera: sequestro di vongole e sanzione da 3500 euro lungo la costa di Bellaria Igea Marina

La Guardia Costiera continua la sua attività incessante di tutela delle risorse ittiche e dei consumatori. Questa mattina, nel Compartimento marittimo di Rimini, il personale della Guardia Costiera di Cesenatico ha condotto un’importante operazione di controllo sulla filiera della pesca, con un focus particolare sul rispetto delle normative europee e nazionali relative alle vongole.

L’operazione è stata condotta in collaborazione tra il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, a bordo della motovedetta CP612, e un elicottero della sezione volo elicotteri della Base Aeromobili – Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Pescara.

L’elicottero della Guardia Costiera ha così individuato un peschereccio in mare, all’altezza di Bellaria, impegnato in attività di pesca troppo vicino alla costa, a meno di 300 metri dalla riva. Questo ha portato all’immediato intervento della motovedetta. Una volta raggiunto il peschereccio presso il Porto di Bellaria, i militari hanno proceduto al sequestro del pescato, composto interamente da vongole, con un totale di 400 chili contenuti in 40 sacchi da 10 chili ciascuno. Il comandante del peschereccio è stato sanzionato con 2.000 euro.

Durante la stessa operazione, ispezionando il mezzo utilizzato per il trasporto, è stato scoperto un ulteriore carico di prodotto ittico, anch’esso costituito interamente da vongole e pari a 80 chili, ma privo di etichettatura e documentazione tracciabile. Questo carico è stato sequestrato e il commerciante titolare del trasporto è stato multato con 1.500 euro.