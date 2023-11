“Rimini Blue Lab”: proseguono le attività ad Ecomondo

I materiali di scarto come risorsa educativa al centro degli incontri formativi inseriti -nel contesto di “Rimini Blue Lab” – all’interno di Ecomondo. La giornata è stata dedicata alla presentazione di Ri – M.A.R.E un progetto innovativo a servizio dei nidi e scuole dell’infanzia pubblici e privati del Distretto la cui sede, di prossimo allestimento, è già stata individuata negli spazi della scuola di infanzia “Il Glicine”, all’Ina Casa.

M.A.R.E. è un progetto sociale e culturale che esprime l’intenzione educativa di offrire al territorio uno spazio concepito anche come atelier crossmediale in cui promuovere il dialogo e l’interconnessione tra linguaggi artistici che sono regolati da grammatiche precise e si esprimono attraverso dizionari con parole definite, ma i cui significati si possono estendere e arricchire da contenerne tanti altri.

Uno spazio sperimentale all’interno di una progettazione culturale tutta riminese, per la realizzazione di uno spazio di raccolta e distribuzione di materiali di scarto naturali e industriali intesi come risorsa educativa, che nasce dalla sperimentazione nei Nidi e nelle scuole dell’infanzia pubblici e privati dei Comuni del Distretto, nell’utilizzo di materili di riuso per scopi educativi e didattici, e dalla ricerca e utilizzo di materiali naturali per allestire spazi di gioco e realizzare esperienze di apprendimento all’aperto.Una sperimetazione capace di promuovere negli adulti che li propongono e nei bambini, attraverso il gioco, connessioni analogiche originali e di nutrire un immaginario colto, non banale e non stereotipato.

A presentarlo, ieri, il Coordinamento pedagogico territoriale di Rimini e la Vicesindaca di Rimini, con delega alle politiche educative, Chiara Bellini, che ha sottolineato “il legame di questa importante e nuova sperimentazione, con il lavoro storico fatto dal Coordinamento pedagogico riminese sul tema dell’outdoor education. Non è un caso se siamo oggi in questo luogo così importante e prestigioso, il salone di Ecomondo, a presentare un programma che vuole proprio sfruttare gli elementi della natura come opportunità pedagogica e culturale. Quanto presentato oggi non è solo il frutto di decenni di sperimentazioni sull’educazione all’aperto, ma anche una sfida al futuro, integrando natura ed educazione in modo nuovo, offrendo non solo le grandi competenze pedagogiche del nostro Coordinamento, ma anche uno spazio fisico nuovo, un vero e proprio atelier, che servirà da laboratorio permanente per tutto il territorio riminese”.

Comune di Rimini