Rimini. “BorgoMondo. Dal Borgo al Mondo”, nuova edizione della Festa del Borgo Sant’Andrea curata dalle Acli provinciali riminesi

Venerdì 13, sabato 14 (San Gaudenzo) e domenica 15 ottobre 2023

Mercatino, gastronomia, spettacoli gratuiti, incontri, divertimento per i bambini

Tra gli eventi, la Cena della Fratellanza (in collaborazione con la Parrocchia di San Gaudenzo

e la Caritas) e la prima presentazione pubblica del libro “28 dicembre 1943. Il rifugio

della villa Cecchi-Bruttapela” di Giorgio Biagini con visita guidata alla cantina-rifugio

di via Montefeltro in cui durante la seconda guerra mondiale persero la vita 30 riminesi

(Rimini, 10 ottobre 2023) – Torna la Festa del Borgo Sant’Andrea, ancora una volta – dopo il successo dell’anno scorso – curata e realizzata dalle Acli provinciali di Rimini. La Festa del Borgo, come da tradizione, coincide con la ricorrenza della Festa del Patrono di Rimini, San Gaudenzo (14 ottobre).

Appuntamento, dunque, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023 nella zona che comprende piazza Mazzini (davanti alla chiesa dedicata al patrono), via Saffi, via Covignano (fino alle scuole Toti), via Montefeltro, via delle Fosse, via Cignani, via Melozzo da Forlì e strade limitrofe.

Anche l’edizione 2023 della Festa del Borgo Sant’Andrea darà ampio spazio alla cultura e al sociale, senza dimenticare la gastronomia, il tradizionale mercatino, gli spettacoli e i concerti gratuiti, il divertimento per i più piccoli. In occasione della Festa di San Gaudenzo, sabato 14 ottobre in piazza Mazzini, il vescovo Nicolò Anselmi celebrerà la messa solenne alle ore 10.30.

Il titolo scelto, “BorgoMondo, dal Borgo al Mondo”, vuole rappresentare un viaggio di scoperta con cui le persone del borgo hanno esplorato il mondo, o viceversa lo hanno accolto, un equilibrio tra le identità e le consuetudini di una comunità cittadina, e le specificità e i costumi che giungono da oltre i confini.

Sulla scia di questo scambio e di queste riflessioni, dal Borgo al Mondo diviene “dal Mondo al Borgo”, con la Cena della Fratellanza in programma venerdì sera, in collaborazione con la parrocchia di San Gaudenzo e la Caritas diocesana. I tavoli ospiteranno i borghigiani insieme con cinquanta persone sostenute dalla Caritas, in una cena comune di conoscenza reciproca.

Un altro appuntamento da sottolineare è dedicato a un tragico episodio della storia del Borgo. Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943, una bomba alleata distrusse il Rifugio Cecchi (via Montefeltro, 55) causando la morte delle trenta persone che lì si erano nascoste. A questo drammatico evento è dedicata la presentazione di un libro appena pubblicato, “28 dicembre 1943. Il rifugio della villa Cecchi-Bruttapela” di Giorgio Biagini.

Tra gli spettacoli, tutti gratuiti, ricordiamo i concerti della Revolution live band (sabato) e dei Moka Club (domenica), mentre chi ama il liscio potrà ballare e cantare insieme all’Orchestra Roberta Cappelletti (venerdì). E poi la partecipazione di Cricca, dal cast di Amici 2022 (domenica), i dj set, le animazioni, la comicità…

Di seguito l’intero programma della Festa del Borgo Sant’Andrea, suddiviso per categorie.

— LIBRI E CONFERENZE D’ARTE

LIBRI

Tre i libri che saranno presentati durante la Festa.

Venerdì 13 ottobre ore 17 (Sala don Pippo, chiesa di San Gaudenzo, piazza Mazzini) si parlerà del già citato “28 dicembre 1943. Il rifugio della villa Cecchi-Bruttapela” di Giorgio Biagini, presentato dall’autore insieme allo storico Daniele Susini dell’Anpi, modera il giornalista Giorgio Tonelli. A seguire la visita guidata al rifugio, nel quale è stata creata una installazione audio-video che ne riproduce la tragica distruzione. Il rifugio si potrà visitare anche sabato e domenica, ore 17-19.

Il secondo libro che segnaliamo è “Anime nel fango. L’alluvione in Romagna” di Luca Giacomoni (Edizioni SunShine) che sarà presentato dall’autore sabato alle 16.30 nel Cortile Balducci (via Saffi, 43) dove è stata allestita una mostra fotografica con le immagini pubblicate nel volume, una drammatica testimonianza dell’alluvione che ha travolto la Romagna nei mesi scorsi. Parte dei proventi della vendita del libro e delle foto andranno a favore della ricostruzione.

A seguire, sabato alle 18, ma nella Sala don Pippo, si tiene la tavola rotonda “Movimenti e associazioni della Rimini anni Settanta e Ottanta: ricordando Paolo Scarponi” con Piergiorgio Grassi e Primo Silvestri, coordina Giorgio Tonelli. Durante l’incontro si parlerà anche del volume “Paolo Scarponi. La città, l’impegno sociale, l’eredità culturale”, a cura delle Acli riminesi. Il libro, edito da Il Ponte, vuole ricordare la figura di Scarponi, prematuramente scomparso (1948-1991) che ha sempre vissuto nel Borgo Sant’Andrea, in via Palmezzano, ed è stato un grande animatore della vita sociale e culturale riminese. Punto fermo, nella sua intensa vita pubblica sono state le Acli, di cui è stato presidente e per le quali si è speso fino all’ultimo con idee, progetti, contributi sempre incisivi. A Paolo Scarponi è intitolata la rotatoria davanti al Centro Zavatta, vicino a Castel Sismondo.

Ancora sabato (ore 21, Sala don Pippo) proiezione di vecchi filmati di autori indipendenti dedicati alla città. Si tratta di quattro cortometraggi che vennero programmati negli anni Ottanta all’interno delle rassegne cinematografiche promosse da Scarponi (“Round” e “Rimini attraverso l’obiettivo”): “Riminicinquanta” di Franco Bartolotti, “Rimini: appunti” di Luciano Liuzzi e Alberto De Giovanni, “I nuovi santi” di Romano Bedetti e “Bessie My Man” di Piero Angelini.

CONFERENZE

Nella Sala don Pippo della chiesa di San Gaudenzo, dopo il successo dello scorso anno, tornano le conferenze d’arte.

Venerdì 13 ottobre (ore 18.30) lo storico dell’arte Pier Giorgio Pasini presenta la mostra fotografica (immagini di Luciano Liuzzi) che riproducono le opere d’arte ospitate nella chiesa di San Gaudenzo.

Nelle giornate successive, il microfono passa allo storico dell’arte Alessandro Giovanardi con due conferenze. Sabato (ore 17) il tema trattato sarà “L’Albero della Vita e il Paradiso perduto. Il Trecento riminese tra simboli e paesaggio” mentre domenica, sempre alle ore 17, Giovanardi interviene su “Cieli di Marmo: Astri, Dei, Angeli e Demoni nel Tempio Malatestiano”.

— MOSTRE, MUSICA, EVENTI NEI CORTILI E PER LE VIE DEL BORGO

CORTILI

I cortili privati di via Saffi aprono i cancelli a borghigiani e visitatori, proponendo iniziative per adulti e bambini.

-Cortile della Casa del mobile dei F.lli Fratti (via Saffi, 19): esposizione di lambrette d’epoca e mostra fotografica “I miei piccoli amici” di Sergio Catitti.

-Cortile di via Saffi, 37: esposizione di veicoli d’epoca. Stand di organizzazione wedding ed eventi.

-Cortile Balducci (via Saffi, 43): mostra delle fotografie tratte dal libro “Anime nel fango. L’alluvione in Romagna” di Luca Giacomoni. Sabato e domenica il cantastorie Umberto Corsini interpreta vecchie filastrocche in dialetto, le cosiddette zirudele.

STRADE DEL BORGO

-Un tuffo nel passato con la proiezione di foto d’epoca e le testimonianze storiche è a cura dell’associazione Rimini Sparita aps. In piazza Mazzini e in via Melozzo da Forlì (angolo via Saffi).

-Nella via delle Fosse, lo Sport Club Il Velocifero organizza la mostra statica di moto “Le motociclette sottocanna, dagli albori al 1930”.

-A tutto ritmo, la marching Ariminum Swing Band suonerà sia sabato sia domenica per le vie del borgo.

-Il sud Italia arriva a Rimini con il tradizionale spettacolo di pizzica, danzata lungo le strade (domenica) dall’associazione Musica dell’Anima asd.

-Magie d’Oriente by Elmas, domenica nel Borgo con danza del ventre, folclore arabo e danze fusion.

— SPETTACOLI

Tre i palchi per gli spettacoli – piazza Mazzini, via Melozzo da Forlì, via Covignano – tra musica live, comicità, dj set e animazioni. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

PALCO PIAZZA MAZZINI

Venerdì 13 ottobre

Ore 17.30: dj set con Dj Fabiana

Ore 21.00: concerto con Sergio Casabianca e Francesco Montesi

Sabato 14 ottobre

Ore 10.30: S. Messa presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi

Ore 16.00: “Come un Samaritano” spettacolo con i giovani della Parrocchia di San Gaudenzo

ore 17.00: concerto con il trio Muhà

ore 21.00: concerto con il gruppo Ladri di Note

Domenica 15 ottobre

ore 17.00: concerto con il gruppo Opera d’autore

ore 19.00: dj set con Dj Fabiana

ore 20.00: elezione del sindaco del Borgo Sant’Andrea

Ore 21.00: spettacolo comico con Andrea Vasumi

Ore 22.30: concerto con Marasma trio

PALCO VIA MELOZZO DA FORLÌ

Venerdì 13 ottobre

ore 18.30: animazione e musica con Marco Corona

Ore 21.00: concerto con Orchestra Roberta Cappelletti

Ore 23.00: dj set con Federico Santini

Sabato 14 ottobre

ore 18.30: animazione e musica con Marco Corona

Ore 21.00: concerto con Revolution Live Band

Ore 23.00: dj set con Capoz

Domenica 15 ottobre

ore 18.30: animazione e musica con Marco Corona

Ospite il giovane musicista Cricca, dal cast di Amici 2022

Ore 21.00: concerto con Moka Club

Ore 23.00: dj set con Panjea

PALCO VIA COVIGNANO

Sabato 14 ottobre

Ore 20.00: concerto con Free Message trio

Domenica 15 ottobre

Ore 16.00: animazione con i giovani della Parrocchia San Gaudenzo e il SanGau Chorus

Ore 20.00: concerto con Massimo Modula e i Beati Precari

— BAMBINI E FAMIGLIE

Novità 2023, il palco allestito in via Covignano ospiterà tutti i giorni, dalle ore 16, La combriccola dei Lillipuziani, il mago Fiollo e Marcello Franca con “La favola è servita”.

Nel giardino della scuola Toti ritornano le classiche giostre tradizionali, mentre lungo via Melozzo da Forlì, il Ludobus Scombussolo propone giochi di tradizione per tutti. Sempre in via Melozzo da Forlì è allestito un piccolo Family Zoo dove i bambini potranno conoscere gli animali delle fattorie (asini, cavalli e galline).

— AMBIENTE E SOCIALE

La Festa del Borgo Sant’Andrea vuole dedicare attenzione all’ambiente, grazie agli stand di alcune aziende locali, che espongono piante e fiori lungo le strade del Borgo.

Per quanto riguarda il volontariato, sono riservati degli spazi per le numerose associazioni cittadine che si dedicano a tematiche ambientali, sociali, culturali.

— MERCATINO

La via Saffi si conferma la strada del mercatino, con gli stand dei negozi che hanno sede nella via e che si “allargheranno” sulla strada con i loro prodotti. Ad accompagnare le rivendite della via anche le bancarelle di una selezione di espositori di qualità.

Nel tratto di via Covignano che va da via delle Fosse alle scuole Toti, trova spazio il mercatino dell’antiquariato, del modernariato e dell’artigianato artistico.

— GASTRONOMIA

Piazza Mazzini e via Saffi sono le zone dei buoni sapori, con tante attività commerciali dedicate alla gastronomia. Negli spazi antistanti le rivendite, su tavoli preparati per la Festa, si può mangiare a pranzo e a cena, spizzicare all’ora dell’aperitivo, sorseggiare vini e birre…

Anche la via delle Fosse è dedicata al gusto, con il mercatino di produttori locali di eccellenza.

Le aree di via Cignani e via Melozzo da Forlì sono specificamente riservate al food, con tavolate e spazi per gustare la piadina e le specialità romagnole, tra cui il pesce del mare Adriatico, senza dimenticare gli stand di cibo internazionale.

Gli stand gastronomici aprono venerdì per la cena, mentre sabato e domenica saranno aperti per il pranzo e per la cena

Il programma può subire variazioni.

INFORMAZIONI

Segreteria Acli: 0541 784193, www.borgosantandrea.net

ACLI