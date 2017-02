Rimini: Carabinieri arrestano borseggiatore 60enne pluripregiudicato

Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini mentre si trovavano presso il locale Pronto Soccorso, per accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato T.G. 60/enne, pluripregiudicato. Inizialmente l’uomo, con fare sospetto, è stato visto aggirarsi nella zona triage del P.S. tra i pazienti distesi sulle lettighe, poi approfittando che un degente si era recato in bagno, ha cominciato a frugare nelle tasche del giaccone lasciato piegato sotto la barella. Subito bloccato e tratto in arresto, il pregiudicato era riuscito ad impossessarsi di 150,00 euro in contanti, somma che veniva subito restituita all’ignara vittima (70/enne riminese).

Stamane in sede di processo, dinnanzi all’A.G., è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione da scontare in carcere.